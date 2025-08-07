Ричмонд
Путин назначил руководителя Главного следственного управления СК по Москве

Президент России Владимир Путин назначил генерал-майора юстиции Дмитрия Беляева руководителем Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета (СК) РФ по Москве. Об этом 7 августа сообщили в Telegram-канале ведомства.

Источник: ГСУ СК России по г. Москве

«Столичный регион — это крупнейшая в нашей стране агломерация со своими уникальными традициями и высоким уровнем технологического развития. И именно от нашей общей работы напрямую зависит безопасность Москвы, ее жителей и многочисленных гостей», — сказал Беляев на торжественном мероприятии в честь вступления в должность.

Генерал-майор юстиции добавил, что основным вектором работы ведомства является раскрытие каждого уголовное дела. Уточняется, что он был назначен на пост руководителя ГСУ СК по Москве указом Путина от 31 июля 2025 года.

Беляев находится на службе с 2003 года. С 2022 года он возглавлял СУ СК по Республике Дагестан. Награжден медалями «За безупречную службу» II и III степени, «За усердие в службе», «За отличие».

Ранее, 5 мая, полковник юстиции Ярослав Яковлев был назначен руководителем ГСУ СК России по Московской области. До этого он занимал пост заместителя главы ведомства.