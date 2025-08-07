Парламент Гагаузии заявил об отказе признавать судебный приговор Гуцул

«Считаем, что решение суда является политической расправой, запланированной и исполненной по указке сверху, и приговором всей демократической системе Молдовы, а также попыткой запугать жителей Гагаузии в преддверии парламентских выборов. Эти действия направлены на ликвидацию реальной автономии региона и подавление воли его населения», — резюмировали там.