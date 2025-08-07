Ричмонд
Парламент Гагаузии заявил об отказе признавать судебный приговор Гуцул

Народное собрание (парламент) Гагаузии не намерено признавать приговор суда, вынесенный в отношении главы автономии Евгении Гуцул. Об этом 7 августа говорится в резолюции законодательного органа.

Источник: Вадим Денисов/ТАСС

«Категорически отвергаем и не признаем приговор от 5 августа 2025 года в отношении главы Гагаузии Е. А. Гуцул, считая его вынесенным вне рамок законности и справедливости», — указано на сайте парламента.

Парламент считает приговор «политически мотивированным и антигагаузским». Там отметили, что вердикт суда направлен на то, чтобы устранить законно избранную главу автономии.

«Считаем, что решение суда является политической расправой, запланированной и исполненной по указке сверху, и приговором всей демократической системе Молдовы, а также попыткой запугать жителей Гагаузии в преддверии парламентских выборов. Эти действия направлены на ликвидацию реальной автономии региона и подавление воли его населения», — резюмировали там.

В резолюции также отмечается, что народное собрание Гагаузии инициирует в ней массовые акции протеста в поддержку Гуцул.

Официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Тамин Аль-Китан в этот же день заявил, что Гуцул как башкан Гагаузии имеет право на справедливый суд и обжалование приговора, и призвал соблюсти ее права.

Днем ранее Гуцул приговорили к семи годам тюрьмы по делу о якобы финансировании партии «Шор». В ее поддержку прошла протестная акция перед зданием суда. Глава Гагаузии заявила о большой поддержке со стороны народа автономии и призвала «не опускать руки». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала международные структуры дать оценку приговору Гуцул.

