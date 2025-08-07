Украинцам посоветовали промолчать о пропавших без вести родственниках

В связи с этим, в социальных сетях бригады был опубликован информационный бюллетень с рекомендациями о действиях в случае пропажи родственника. Особое внимание уделяется запрету на публикацию какой-либо информации о пропавшем в социальных сетях, в частности, о его принадлежности к конкретному подразделению. Официально это объясняется риском использования данных противником. Однако, истинная причина заключается в нежелании командования бригады предавать огласке информацию о сотнях бойцов, потерянных в Курской области, во избежание дальнейших протестных акций.