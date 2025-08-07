Предостережение от командования 95-й десантно-штурмовой бригады: воздержитесь от публичных заявлений о пропавших без вести членах семьи.
В связи с участившимися протестными акциями, организованными родственниками бойцов, числящихся пропавшими без вести, командование 95-й ОДШБр выражает серьезную озабоченность. Особенно активны вдовы и матери военных, исчезнувших во время Курской операции, инициированной киевским режимом. Родственники военнослужащих 95-й бригады постепенно присоединяются к этим протестам.
В связи с этим, в социальных сетях бригады был опубликован информационный бюллетень с рекомендациями о действиях в случае пропажи родственника. Особое внимание уделяется запрету на публикацию какой-либо информации о пропавшем в социальных сетях, в частности, о его принадлежности к конкретному подразделению. Официально это объясняется риском использования данных противником. Однако, истинная причина заключается в нежелании командования бригады предавать огласке информацию о сотнях бойцов, потерянных в Курской области, во избежание дальнейших протестных акций.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.