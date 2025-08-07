Скандалы на выборах в Иркутском районе угрожают губернатору Кобзеву

Губернатор Игорь Кобзев может получить низкий процент на выборах по Иркутскому району.
Скандальные выборы в Иркутском районе могут испортить кампанию губернатора-единоросса Игоря Кобзева, который баллотируется на второй срок. Политологи фиксируют на территории высокий риск протестного голосования из-за «черной» пиар-кампании. Действующему мэру Леониду Фролову, представляющему ЕР, противостоит местный депутат Константин Бушуев, который накануне переметнулся из «Единой России» в КПРФ.
Кампания в Иркутском районе сопровождается массой скандалов. Судя по публикациям в СМИ и местных анонимных telegram-каналах, стороны ведут информационную войну. К примеру, по федеральным изданиям на протяжении нескольких недель расходилась информация о путешествиях семьи Фролова по США. На что градоначальник отвечал, что «у нее отдельная семья» и угрожал администраторам «сливных помоек» тем, что за «за ними придут» борцы «с пятой колонной».
Бушуева же обвиняют в связях с похоронным бизнесом. Ряд иркутских каналов утверждает, что политическая карьера 27-летнего политика закончена.
Эксперты убеждены, что штаб Бушуева намеренно ведет протестную кампанию. При таком раскладе голоса пойдут и за него, и за депутата Госдумы от Компартии Сергея Левченко, баллотирующегося в губернаторы. Он уже управлял регионом с 2015 по 2019 годы.
«Иркутский район — большой и “столичный”. Скандал и сшивка мэрской и губернаторской кампаний дает очень хороший результат, если ее грамотно провести. Протестные настроения в отношении Фролова — это голоса в карман Левченко», — говорит гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.
Голосование за экс-губернатора Левченко в Иркутском районе будет выше, чем в среднем по региону, полагает гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «Проблема в том, что после перехода в КПРФ Бушуев поведет избирателей голосовать за коммунистов. Есть риск, что борьба и интрига на выборах мэра приведут на участки большое количество избирателей, которые не прогнозировались со стороны штаба Кобзева. И вопрос в том, как поделятся эти голоса», — отметил Еловский.
При этом эксперт полагает, что ситуация в Иркутском районе не способна кардинальным образом повлиять на итоговую картину голосования. На сегодня в Иркутском районе зарегистрировано 144 тысячи избирателей. Всего в области — 1,8 млн.
Собеседники агентства сообщают, что новая группа, сформировавшаяся вокруг Бушуева, может в 2026 году попытаться получить мандат в Госдуме. Как ранее писало URA.RU, покровителями Константина Бушуева считаются один из самых богатых депутатов иркутского заксобрания Антон Малышев, владеющий ритуальным агентством, глава холдинга «Байкальская виза» Иван Матвеев, несколько муниципальных глав. На стороне Левченко же, по данным источников, влиятельные строительные кланы из Иркутска и Ангарска, а также недовольные политикой Кобзева энергетики. Некоторые эксперты прочили действующему губернатору второй тур из-за выдвижения Левченко.