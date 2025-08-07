Уиткофф расскажет представителям Украины и Европы о встрече с Путиным

Позже, 7 августа, Ушаков сообщил, что Россия и США достигли договоренности о проведении встречи Путина и Трампа. По словам помощника президента, она может состояться на следующей неделе, однако точная дата пока неизвестна. Также он отметил, что место встречи двух президентов уже согласовано, но Кремль проинформирует о нем позже. Сам Путин назвал одной из подходящих для встречи стран ОАЭ.