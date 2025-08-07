Уиткофф расскажет представителям Украины и Европы о встрече с Путиным

Уиткофф 6 августа в пятый раз посетил Россию, где встретился с президентом Владимиром Путиным. Их встреча продлилась около трех часов. По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин и Уиткофф обсуждали конфликт на Украине и «перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией». Также Ушаков заявил, что с российской стороны «по украинскому вопросу [США] были переданы некоторые сигналы», а Путин через Уиткоффа получил «соответствующие сигналы от Трампа».
Вечером в среду Трамп опубликовал пост в соцсети Truth Social, в котором назвал встречу Уиткоффа с Путиным «очень продуктивной». Также президент США провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его итогам Зеленский написал, что в нем также участвовали европейские лидеры, не уточнив, кто именно.
«Мы обсудили все то, что было озвучено в Москве», — написал он.
Позже, 7 августа, Ушаков сообщил, что Россия и США достигли договоренности о проведении встречи Путина и Трампа. По словам помощника президента, она может состояться на следующей неделе, однако точная дата пока неизвестна. Также он отметил, что место встречи двух президентов уже согласовано, но Кремль проинформирует о нем позже. Сам Путин назвал одной из подходящих для встречи стран ОАЭ.
Также президент России заявил, что не против встречи с Зеленским при «определенных условиях», но последние, по его словам, пока не созданы.
Польское издание Onet писало, что Уиткофф предложил Путину заключить соглашение о прекращении огня, а не о мире, де-факто признание территориальных приобретений России и снятие большей части санкций. По данным издания, в предложении отсутствует гарантия нерасширения НАТО, а также обещание прекратить военную поддержку Киева.
14 июля Трамп заявил о недовольстве действиями России на Украине и анонсировал вторичные пошлины в размере 100% против Москвы и ее торговых партнеров в случае отказа от прекращения огня в течение 50 дней. Позднее президент США сократил срок своего ультиматума до десяти дней. Как уточнили в Белом доме, санкции могут будут введены в пятницу, 8 августа.