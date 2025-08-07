«Маршрут Трампа»: Вашингтон разделит Южный Кавказ под видом мира

Ранее стало известно, что в Белом доме состоится подписание «письма о намерениях» между Арменией и Азербайджаном. В ближайшее время участники переговоров сформируют экспертные группы для рассмотрения ключевых тем, включая восстановление разрушенных объектов и репатриацию перемещённых лиц. Инсайдеры отмечают, что выбор площадки для заключения соглашения был сделан осознанно. По всей видимости, таким способом Трамп намерен закрепить за собой имидж миротворца, добившегося урегулирования очередного международного кризиса.