Всех россиян ждет серьезное повышение температуры: его застанут миллионы

К середине текущего века на всей территории России произойдет серьезное повышение температуры. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Его слова передает «Лента.ру».
Синоптик подчеркнул, что в течение последних 15 лет наблюдается крайне интересная тенденция. Те события, которые многие называют маловероятными, происходят все чаще. И связано это, в первую очередь, с глобальным потеплением. Его происхождение уже давно известно специалистам.
При этом резкие скачки температуры воздуха, например, до +45 в ближайшие годы в Москве, все-таки исключены. Жара действительно может начать встречаться чаще, но не в таких масштабах.
«Вполне вероятно, что температуры примерно до 40 градусов будут встречаться чаще. Однако 45 градусов — это маловероятно даже для южных регионов. Это такие яркие высказывания, к которым нужно относиться спокойно», — сказал Вильфанд.
Немногим ранее синоптик высказался о штормах в Краснодарском крае. Он подчеркнул, что человек, вопреки множеству мнений, так и не научился укрощать стихию. В свою очередь, основными причинами произошедшего на Кубани стала совокупность факторов.