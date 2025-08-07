Ричмонд
+27°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Всех россиян ждет серьезное повышение температуры: его застанут миллионы

Синоптик Вильфанд предрек сильное повышение температуры к середине века.

Источник: Комсомольская правда

К середине текущего века на всей территории России произойдет серьезное повышение температуры. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Его слова передает «Лента.ру».

Синоптик подчеркнул, что в течение последних 15 лет наблюдается крайне интересная тенденция. Те события, которые многие называют маловероятными, происходят все чаще. И связано это, в первую очередь, с глобальным потеплением. Его происхождение уже давно известно специалистам.

При этом резкие скачки температуры воздуха, например, до +45 в ближайшие годы в Москве, все-таки исключены. Жара действительно может начать встречаться чаще, но не в таких масштабах.

«Вполне вероятно, что температуры примерно до 40 градусов будут встречаться чаще. Однако 45 градусов — это маловероятно даже для южных регионов. Это такие яркие высказывания, к которым нужно относиться спокойно», — сказал Вильфанд.

Немногим ранее синоптик высказался о штормах в Краснодарском крае. Он подчеркнул, что человек, вопреки множеству мнений, так и не научился укрощать стихию. В свою очередь, основными причинами произошедшего на Кубани стала совокупность факторов.