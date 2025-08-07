Всех россиян ждет серьезное повышение температуры: его застанут миллионы

Синоптик подчеркнул, что в течение последних 15 лет наблюдается крайне интересная тенденция. Те события, которые многие называют маловероятными, происходят все чаще. И связано это, в первую очередь, с глобальным потеплением. Его происхождение уже давно известно специалистам.