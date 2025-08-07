Захарова назвала аморальным отказ Киева принимать своих военнопленных

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отказ Киева принимать тысячу своих пленных солдат в рамках обмена с РФ является «чудовищной историей» и «полной аморальностью». Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, размещенном на официальном сайте ведомства.
«При этом сам киевский режим до сих пор отказывается принимать 1 тыс. пленных солдат ВСУ, из-за чего буксовал второй этап обмена военнопленными и никак не начнется третий. Чудовищная история. Это уже даже не двойные стандарты, а полная аморальность», — отметила дипломат в своем комментарии об украинском кризисе.
Представитель МИД РФ обратила внимание на то, что многие украинские пленные заявляют, что с самого начала службы в ВСУ ждут момента, когда смогут сдаться в плен российским войскам, «чтобы не погибнуть в окопах и блиндажах или в ходе самоубийственных вылазок на передовой под дулом трусливых командиров ВСУ».
Захарова также посоветовала странам — участницам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) ознакомиться с фактами зверств Киева «вместо того, чтобы слушать “пустые видеообращения” киевских властей.
Ранее помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что Киев отказался от 1 тыс. пленных солдат ВСУ в рамках обмена с Москвой, из-за этого второй этап обмена проходил тяжело, а третий еще не начался. -0-