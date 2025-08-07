Госнаград удостоены почти 100 представителей различных сфер деятельности

Орден, медали и почетные звания присвоены за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, смелость и решительность, проявленные при спасении человека во время пожара, достижение высоких производственных показателей, значительный личный вклад в обеспечение законности, укрепление правопорядка и борьбу с преступностью, предупреждение и пресечение экономических правонарушений, охрану животного и растительного мира, развитие агропромышленного комплекса, промышленности, строительства, связи, транспортной отрасли, энергетики, заслуги в сферах социальной защиты, образования, науки, культуры и спорта.