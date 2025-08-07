США рассчитывают получать $50 млрд с таможенных пошлин ежемесячно

Ранее американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что так называемые взаимные пошлины вступают в силу в полночь 7 августа. В начале августа президент США подписал указ о введении пошлин в размере от 15% до 41% в отношении более чем 60 стран и ЕС. Наиболее высокие тарифы введены для таких государств, как Сирия (41%), Лаос (40%), Мьянма (40%), Швейцария (39%), Ирак (35%) и Сербия (35%).-0-