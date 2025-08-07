Ричмонд
+27°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США рассчитывают получать $50 млрд с таможенных пошлин ежемесячно

«В прошлом месяце общая сумма поступлений от пошлин в бюджет составила чуть более $30 млрд. С полуночи пошлины были увеличены. Полагаю, что мы движемся к $50 млрд доходов с пошлин в месяц», — заявил Говард Латник в интервью Fox Business.

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты рассчитывают ежемесячно получать порядка $50 млрд доходов с таможенных пошлин. Об этом заявил глава Минторга США Говард Латник, сообщает ТАСС.

«В прошлом месяце общая сумма поступлений от пошлин в бюджет составила чуть более $30 млрд. С полуночи пошлины были увеличены. Полагаю, что мы движемся к $50 млрд доходов с пошлин в месяц», — заявил он в интервью Fox Business.

Ранее американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что так называемые взаимные пошлины вступают в силу в полночь 7 августа. В начале августа президент США подписал указ о введении пошлин в размере от 15% до 41% в отношении более чем 60 стран и ЕС. Наиболее высокие тарифы введены для таких государств, как Сирия (41%), Лаос (40%), Мьянма (40%), Швейцария (39%), Ирак (35%) и Сербия (35%).-0-

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше