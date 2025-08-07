Совбез ООН рассмотрит ситуацию с преследованием Гуцул и Додика

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Безопасности ООН на созванном по инициативе России закрытом заседании 7 августа рассмотрит ситуацию с преследованиями главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул и президента Республики Сербской Милорада Додика. Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, сообщает ТАСС.
«По инициативе России СБ ООН в закрытом формате рассмотрит два вопроса: ситуацию вокруг преследований в БиГ Милорада Додика и в Молдове — Евгении Гуцул», — сообщил Полянский.
5 августа суд Молдовы приговорил главу Гагаузии Гуцул к 7 годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор». После оглашения приговора у здания суда в Кишиневе между сторонниками политика и полицией произошли столкновения. Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдовы. Защита намерена обжаловать решение в Апелляционной палате в течение 15 дней.
6 августа Центральный избирательный комитет Боснии и Герцеговины (БиГ) аннулировал мандат главы Республики Сербской Додика и постановил провести досрочные выборы в энтитете. В ответ на это решение Додик инициировал проведение референдума, на котором народ выразит свою волю по поводу дальнейшего исполнения им полномочий.