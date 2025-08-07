Совбез ООН рассмотрит ситуацию с преследованием Гуцул и Додика

5 августа суд Молдовы приговорил главу Гагаузии Гуцул к 7 годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор». После оглашения приговора у здания суда в Кишиневе между сторонниками политика и полицией произошли столкновения. Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдовы. Защита намерена обжаловать решение в Апелляционной палате в течение 15 дней.