Путин по телефону рассказал президенту ЮАР об итогах встречи с Уиткоффом

Российский лидер поговорил по телефону с Рамафосой.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин поделился основными итогами прошедшей накануне в Москве беседы со спецпосланником Президента США Стивеном Уиткоффом», — говорится в сообщении.

В свою очередь Рамафоса выразил признательность российскому лидеру за предоставленную информацию.

Кроме того, российской стороной была также в позитивном ключе отмечена известная мирная инициатива африканских государств, включая ЮАР, по урегулированию украинского кризиса.

Главы государств обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития всеобъемлющего стратегического партнерства России и ЮАР.

Как писал сайт KP.RU, ранее 7 августа Владимир Путин провел в Кремле встречу с советником премьер-министра Индии по вопросам национальной безопасности Аджитом Довалом. Вместе с российским лидером и его индийским гостем в обсуждении участвовали помощник президента Юрий Ушаков, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и посол Индии в России Винай Кумар.

