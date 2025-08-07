Путин по телефону рассказал президенту ЮАР об итогах встречи с Уиткоффом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин поделился основными итогами прошедшей накануне в Москве беседы со спецпосланником Президента США Стивеном Уиткоффом», — говорится в сообщении.
В свою очередь Рамафоса выразил признательность российскому лидеру за предоставленную информацию.
Кроме того, российской стороной была также в позитивном ключе отмечена известная мирная инициатива африканских государств, включая ЮАР, по урегулированию украинского кризиса.
Главы государств обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития всеобъемлющего стратегического партнерства России и ЮАР.
Как писал сайт KP.RU, ранее 7 августа Владимир Путин провел в Кремле встречу с советником премьер-министра Индии по вопросам национальной безопасности Аджитом Довалом. Вместе с российским лидером и его индийским гостем в обсуждении участвовали помощник президента Юрий Ушаков, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и посол Индии в России Винай Кумар.