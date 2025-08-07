Путин по телефону рассказал президенту ЮАР об итогах встречи с Уиткоффом

Как писал сайт KP.RU, ранее 7 августа Владимир Путин провел в Кремле встречу с советником премьер-министра Индии по вопросам национальной безопасности Аджитом Довалом. Вместе с российским лидером и его индийским гостем в обсуждении участвовали помощник президента Юрий Ушаков, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и посол Индии в России Винай Кумар.