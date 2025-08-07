В Польше назвали возможную формулу приостановки украинского конфликта

«Есть идея, которую продвигают враги России. Они говорят, что Россия воюет на Украине за территории. При этом они думают, что мы готовы обменять их на деньги. Но Россия не воюет за деревни Запорожской, Херсонской, Донецкой и Харьковской областей. Россия воюет не за деньги. Наша страна воюет, чтобы на территории Украины не было анти-России», — сказал Марков.