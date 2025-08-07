Путин поделился с Рамафозой итогами разговора со спецпосланником Трампа

Путин поговорил с лидером ЮАР.
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой ЮАР Сирилом Рамафозой и рассказал ему об итогах встречи со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Путин поделился основными итогами прошедшей накануне в Москве беседы со спецпосланником Президента США Стивеном Уиткоффом. Рамафоза выразил признательность за предоставленную информацию», — передает Кремль в своем официальном telegram-канале.
С российской стороны была дана положительная оценка миротворческой инициативе африканских государств, включая ЮАР, направленной на урегулирование украинского конфликта. Стороны также рассмотрели актуальные вопросы, касающиеся дальнейшего укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Южной Африкой. Достигнута договоренность о поддержании регулярных контактов.