«Победа Путина»: в США сделали заявление из-за переговоров с РФ

Встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом, как пишет NYT, может стать очередной победой президента России.

Встреча с главой Белого дома, как говорится в публикации, могла бы стать «еще одной небольшой победой Путина».

Сегодня помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон договорились о встрече в ближайшие дни лидеров двух стран.

Стороны уже приступили к проработке деталей саммита, следующая неделя обозначена как ориентир. О месте проведения встречи объявят позднее.

