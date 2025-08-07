СБ ООН по запросу РФ проведёт заседание по ситуации с Гуцул и Додиком

«Сегодня по инициативе России СБ ООН в закрытом формате рассмотрит два вопроса: ситуацию вокруг преследований в БиГ Милорада Додика и в Молдавии — Евгении Гуцул. После обсуждения мы выйдем к прессе и дадим необходимые комментарии (ориентировочно в 23:30 по Москве)», — написал дипломат.
Напомним, 5 августа районный суд Кишинёва приговорил Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы. Её признали виновной в финансировании партии «Шор», которая запрещена в Молдавии. Башкан Гагаузии заявила, что обжалует приговор, назвав его политически мотивированным, а молдавского президента Майю Санду обвинив в репрессиях.
Также в феврале суд Боснии и Герцоговины приговорил Милорада Додика к наказанию в виде года в тюрьме и запрета заниматься политической деятельностью в течение шести лет по делу за неисполнение решения верховного представителя по Боснии и Герцеговине. В марте властями страны был выписан орден на его арест.