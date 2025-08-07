СБ ООН по запросу РФ проведёт заседание по ситуации с Гуцул и Додиком

Также в феврале суд Боснии и Герцоговины приговорил Милорада Додика к наказанию в виде года в тюрьме и запрета заниматься политической деятельностью в течение шести лет по делу за неисполнение решения верховного представителя по Боснии и Герцеговине. В марте властями страны был выписан орден на его арест.