Парламент Гагаузии не признал судебный приговор Гуцул и подтвердил легитимность ее полномочий

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Гагаузии не признает судебный приговор главе автономии Евгении Гуцул. Об этом говорится в опубликованной на сайте законодательного органа резолюции, сообщает ТАСС.
Совбез ООН рассмотрит ситуацию с преследованием Гуцул и Додика.
«Категорически отвергаем и не признаем приговор от 5 августа 2025 года в отношении главы Гагаузии Е. А. Гуцул, считая его вынесенным вне рамок законности и справедливости. Данный приговор рассматривается как политически мотивированный и антигагаузский, направленный на устранение законно избранного главы автономии», — отмечается в документе.
Парламент Гагаузии в своей резолюции также подтвердил легитимность полномочий Гуцул как главы автономии и потребовал ее немедленного освобождения из-под стражи.
Законодатели назвали действия судебных и правоохранительных органов Молдовы неправомерными и инициировали массовые акции протеста в поддержку Гуцул. «Организовать и провести на территории Гагаузии массовые мирные акции протеста в поддержку главы Гагаузии Е. А. Гуцул и законных прав автономии», — говорится в резолюции.
Суд Молдовы 5 августа приговорил главу Гагаузии Гуцул к 7 годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор». Политик категорически отвергает все выдвинутые против нее обвинения и называет дело политическим. В частности, Гуцул связывает его с предстоящими 28 сентября парламентскими выборами в Молдове. Защита главы Гагаузии намерена обжаловать решение в Апелляционной палате в течение 15 дней. -0-