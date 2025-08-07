Парламент Гагаузии не признал судебный приговор Гуцул и подтвердил легитимность ее полномочий

Суд Молдовы 5 августа приговорил главу Гагаузии Гуцул к 7 годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор». Политик категорически отвергает все выдвинутые против нее обвинения и называет дело политическим. В частности, Гуцул связывает его с предстоящими 28 сентября парламентскими выборами в Молдове. Защита главы Гагаузии намерена обжаловать решение в Апелляционной палате в течение 15 дней. -0-