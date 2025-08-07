Axios: Уиткофф обсудит с Евросоюзом встречу Путина и Трампа

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф обсудит грядущую встречу американского лидера с главой России Владимира Путина в беседе с представителями стран Европейского союза, а также Украины. Об этом сообщает журналист издания Axios Барак Давид.
Как отмечает представитель СМИ, обсуждать будущую встречу Путина и Трампа Уиткофф собирается по телефону. Диалог запланирован на четверг, 7 августа. Предполагается, что в нем примут участие представители Украины, Финляндии, Франции, Германии, Италии и Великобритании.
«Уиткофф планирует в четверг провести телефонный разговор, чтобы проинформировать их о своей встрече с Путиным и обсудить дальнейшие шаги, включая возможность саммита Путина и Трампа», — написал Давид.
При этом какие-либо подробности грядущего разговора журналист не уточнил. В частности, не сказал, планирует ли Уиткофф призывать Евросоюз к чему-либо.
Тем временем выступить собирается и сам президент США Дональд Трамп. Уже объявлено, что вечером в четверг, 7 августа, он обратится к средствам массовой информации. Однако главная тема его выступления остается неизвестной. Вероятно, ситуация связана с оглашением итогов по введению пошлин против России либо отказа от подобной меры.