Axios: Уиткофф обсудит с Евросоюзом встречу Путина и Трампа

Тем временем выступить собирается и сам президент США Дональд Трамп. Уже объявлено, что вечером в четверг, 7 августа, он обратится к средствам массовой информации. Однако главная тема его выступления остается неизвестной. Вероятно, ситуация связана с оглашением итогов по введению пошлин против России либо отказа от подобной меры.