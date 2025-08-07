Уиткофф намерен проинформировать Украину и европейские страны о встрече с Путиным

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф намерен проинформировать власти Украины и ряда стран Европейского союза (ЕС) о встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет издание Axios.
Заявляется, что для этого будет организован специальный онлайн-брифинг.
По информации СМИ, помимо представителей Киева в нем примут участие чиновники из Великобритании, Германии, Франции, Италии и Финляндии.
Напомним, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф встретился с главой РФ Владимиром Путиным 6 августа. Беседа длилась около трех часов.
Позже переговоры прокомментировал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его словам, встреча была очень продуктивной и «достигнут большой прогресс».
Также американский политик сообщил, что проинформировал об итогах некоторых европейских союзников.
В свою очередь помощник президента России Юрий Ушаков 7 августа заявил, что США «сделали предложение, которое Москва сочла приемлемым».
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.