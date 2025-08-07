На Украине опровергли сообщения о выгодном предложении России от США

«Вчера во время разговора лидеров ничего такого не звучало», — написал он.
По словам Литвина, на переговорах поднимались совсем иные вопросы, но подробностей он не раскрыл.
Ранее Кремль объявил, что российская и американская стороны согласовали проведение переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ближайшие дни. Как сообщил советник президента Юрий Ушаков, встреча может состояться уже на следующей неделе. В качестве потенциальной площадки для диалога российский лидер предложил территорию Объединённых Арабских Эмиратов.