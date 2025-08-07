Ричмонд
+26°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине опровергли сообщения о выгодном предложении России от США

План урегулирования конфликта Украины с Россией, предполагающий замораживание боевых действий и снятие санкций, не обсуждался во время переговоров президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Об этом заявил помощник экс-комика Дмитрий Литвин в соцсетях.

«Вчера во время разговора лидеров ничего такого не звучало», — написал он.

По словам Литвина, на переговорах поднимались совсем иные вопросы, но подробностей он не раскрыл.

Ранее Кремль объявил, что российская и американская стороны согласовали проведение переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ближайшие дни. Как сообщил советник президента Юрий Ушаков, встреча может состояться уже на следующей неделе. В качестве потенциальной площадки для диалога российский лидер предложил территорию Объединённых Арабских Эмиратов.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше