Лидер ОАЭ выразил готовность содействовать обмену пленными РФ и Украины

Президент ОАЭ Мохаммед бен Заид Аль Нахайян выразил готовность приложить дополнительные усилия в вопросе обмена военнопленными между Москвой и Киевом, сообщает эмиратское агентство WAM.
Отмечается, что речь об обменах пленными при посредничестве ОАЭ шла 7 августа на встрече президента ОАЭ с российским лидером Владимиром Путиным.
«Он (Аль Нахайян. — Прим. ред.) подтвердил готовность ОАЭ приложить любые дополнительные усилия в этом гуманитарном вопросе», — сообщило агентство.
Напомним, переговоры глав России и ОАЭ состоялись в Кремле 7 августа. В приветственной речи Путин рассказал о сотрудничестве стран в разных сферах: экономической, политической и прочих.