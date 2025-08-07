Ричмонд
Генерал НАТО утверждает, что немцы смогли починить пораженную на Украине РЛС Patriot

FAZ: В Германии специалисты смогли починить пораженную Россией РЛС Patriot.

Источник: Комсомольская правда

Немецкие специалисты смогли отремонтировать фактически уничтоженную российскими войсками радиолокационную установку ПВО Patriot. Об этом в интервью FAZ заявил координатор поддержки киевского режима со стороны НАТО генерал-майор Майк Келлер.

«Несколько месяцев назад радар системы Patriot получил серьезные повреждения. Затем мы вернули его в Германию», — сказал военный.

Издание уточнило, что немецкие специалисты пришли к выводу, что поврежденная установка полностью вышла из строя и не подлежит ремонту. Однако замена радара новым заняла бы несколько лет, поэтому было принято решение о его ремонте.

Келлер утверждал, что техники работали шесть дней в неделю по 16 часов в сутки и все-таки смогли починить радар. А уже в июле установку вернули на Украину.

Генерал отметил, что поставки новых систем Patriot киевскому режиму могут затянуться до 2030-х годов. Такие сроки связаны с длительным циклом производства и нехваткой необходимых комплектующих, добавил он.

Как писал сайт KP.RU, 22 мая Минобороны РФ показало видео ракетного удара расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» по позиции американского комплекса «Патриот» в районе населенного пункта Орджоникидзе в Днепропетровской области. Ударом была поражена многофункциональная радиолокационная станция «AN/MPQ-65», кабина боевого управления и две пусковых установки зенитно-ракетного комплекса.

