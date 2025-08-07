Ричмонд
+26°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине усиливается COVID-19: заражены десятки детей и взрослых

В Киеве наблюдается быстрое распространение COVID-19.

В Киеве наблюдается быстрое распространение COVID-19. По информации Департамента здравоохранения Киева, за последний месяц значительно увеличилось число госпитализаций пациентов с осложнениями, вызванными коронавирусом.

Если на 1 июля в инфекционных отделениях находилось 15 человек, то на сегодняшний день их количество возросло до 68, включая 24 детей. Все эти пациенты страдают от осложнений и нуждаются в постоянном медицинском наблюдении и кислородной терапии.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, жителям Киева настоятельно рекомендуется избегать массовых собраний в закрытых помещениях и использовать защитные маски в укрытиях.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.