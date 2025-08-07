На Украине усиливается COVID-19: заражены десятки детей и взрослых

В Киеве наблюдается быстрое распространение COVID-19. По информации Департамента здравоохранения Киева, за последний месяц значительно увеличилось число госпитализаций пациентов с осложнениями, вызванными коронавирусом.
Если на 1 июля в инфекционных отделениях находилось 15 человек, то на сегодняшний день их количество возросло до 68, включая 24 детей. Все эти пациенты страдают от осложнений и нуждаются в постоянном медицинском наблюдении и кислородной терапии.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, жителям Киева настоятельно рекомендуется избегать массовых собраний в закрытых помещениях и использовать защитные маски в укрытиях.
