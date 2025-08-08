Ричмонд
Глава Перми обзавелся новым советником по безопасности

Новым советником главы Перми по безопасности назначен Алексей Патрушев.

Источник: Коммерсантъ

По данным Ura.Ru, чиновник назначен с 1 августа. Ранее ему было присвоено звание подполковника одной из силовых структур. По данным «Ъ-Прикамье», новый советник служил в подразделениях управления экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД по Пермскому краю.

Стоит отметить, что вопросы безопасности в мэрии курирует замглавы Алексей Туров, экс-глава УМВД Перми. Один источник «Ъ-Прикамье» не исключает, что новый советник трудоустроился в мэрию с прицелом занять должность замглавы. Другой собеседник «Ъ-Прикамье» уточнил, что ранее у главы Перми уже был советник по безопасности, но его имя не уточнил.