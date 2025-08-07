WP: в ЕС разочарованы полным отсутствием жесткости Трампа в отношении России

ЕС разочарован действиями Трампа.
Европа разочарована смягчением президента США Дональда Трампа в отношении России. The Washington Post пишет, что представители Евросоюза находятся в смятении после новостей о планируемой встрече глав Москвы и Вашингтона.
«Несмотря на всю свою браваду, Трамп не оказал ни малейшего давления на президента России Владимира Путина. Пока. Ноль, пустое место», — цитирует слова европейского чиновника газета.
Аналитики из стран ЕС скептически отнеслись к намерениям Путина. Джон Форман, бывший британский военный атташе в Москве, считает, что Трамп неблагоразумно пытается заключить мирное соглашение, в то время как Путин «как обычно водит его за нос».