Ричмонд
+27°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WP: в ЕС разочарованы полным отсутствием жесткости Трампа в отношении России

Европа разочарована смягчением президента США Дональда Трампа в отношении России. The Washington Post пишет, что представители Евросоюза находятся в смятении после новостей о планируемой встрече глав Москвы и Вашингтона.

ЕС разочарован действиями Трампа.

Европа разочарована смягчением президента США Дональда Трампа в отношении России. The Washington Post пишет, что представители Евросоюза находятся в смятении после новостей о планируемой встрече глав Москвы и Вашингтона.

«Несмотря на всю свою браваду, Трамп не оказал ни малейшего давления на президента России Владимира Путина. Пока. Ноль, пустое место», — цитирует слова европейского чиновника газета.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРаскрыт истинный план Трампа по России и Украине.

Аналитики из стран ЕС скептически отнеслись к намерениям Путина. Джон Форман, бывший британский военный атташе в Москве, считает, что Трамп неблагоразумно пытается заключить мирное соглашение, в то время как Путин «как обычно водит его за нос».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше