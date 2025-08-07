Ричмонд
+27°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин по телефону обсудил с президентом ЮАР итоги переговоров с Уиткоффом

Путин проинформировал президента ЮАР об итогах переговоров с посланником США. Об этом сообщила пресс-служба Кремля после телефонного разговора глав государств.

Источник: Life.ru

«Путин поделился основными итогами прошедшей накануне в Москве беседы со спецпосланником президента США. Рамапоса выразил признательность за предоставленную информацию», — отмечается в сообщении Кремля.

Кроме того, главы двух государств обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития российско-южноафриканского всеобъемлющего стратегического партнёрства.

Напомним, недавно Москву посетил специальный представитель президента США Стивен Уиткофф, который провёл переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По оценкам обеих сторон, беседа была конструктивной. Сегодня, 7 августа, администрация Кремля сообщила, что Россия и США согласовали проведение саммита глав государств в ближайшем будущем. В качестве потенциальной площадки для диалога российский лидер предложил территорию Объединённых Арабских Эмиратов.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше