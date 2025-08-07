Путин по телефону обсудил с президентом ЮАР итоги переговоров с Уиткоффом

«Путин поделился основными итогами прошедшей накануне в Москве беседы со спецпосланником президента США. Рамапоса выразил признательность за предоставленную информацию», — отмечается в сообщении Кремля.
Кроме того, главы двух государств обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития российско-южноафриканского всеобъемлющего стратегического партнёрства.
Напомним, недавно Москву посетил специальный представитель президента США Стивен Уиткофф, который провёл переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По оценкам обеих сторон, беседа была конструктивной. Сегодня, 7 августа, администрация Кремля сообщила, что Россия и США согласовали проведение саммита глав государств в ближайшем будущем. В качестве потенциальной площадки для диалога российский лидер предложил территорию Объединённых Арабских Эмиратов.