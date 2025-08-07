Названа неожиданная причина согласия Трампа на сделку с Россией

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил, что на сделку с Россией президент США Дональд Трамп пошел, так как боится потерять власть. Чего ждать от встречи главы Белого дома с российским лидером и возможна ли трехсторонняя встреча с участием Владимира Зеленского, эксперт рассказал в беседе с радио «Комсомольская правда».
Аналитик назвал трехстороннюю встречу несерьезной. По его мнению, это очередная попытка пиара, поскольку Трампу нужно побеждать по двум причинам.
Собеседник издания отметил, что угроза ультиматума торговым партнерам России не привела к немедленной сдаче хоть каких-то позиций со стороны России или давлению Дели и Пекина на Москву. Напротив, Вашингтон оказался под угрозой лишения ряда нужных ему товаров.
Кроме того, в сентябре возвращается Конгресс, который хочет забрать на себя рычаги управления внешней политикой: Трамп оказывается в очень неприятном положении, в чем виноват только он сам, объяснил американист.
По его мнению, Путин встретится с Трампом, однако президент США всей полнотой власти не обладает даже в своей стране, не говоря уже о всем Западе.
Соглашение между Россией и администрацией Трампа возможно, однако ждать чего-то грандиозного не стоит: с условиями этого договора наверняка не согласятся Конгресс, демократы и прочие политические силы, заключил Дробницкий.
Ранее в Госдуме заявили, что украинские территории, которые не входят в состав России, занятые Вооруженными силами РФ, теоретически могут участвовать в обмене с Украиной.
