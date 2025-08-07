Названа неожиданная причина согласия Трампа на сделку с Россией

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил, что на сделку с Россией президент США Дональд Трамп пошел, так как боится потерять власть. Чего ждать от встречи главы Белого дома с российским лидером и возможна ли трехсторонняя встреча с участием Владимира Зеленского, эксперт рассказал в беседе с радио «Комсомольская правда».