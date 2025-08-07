Госдеп не подтвердил слухи о требованиях Трампа по переговорам с Путиным

В СМИ сообщали, что Трамп хочет поставить условие по переговорам с Путиным.
Госдеп США отказался подтвердить достоверность заявлений СМИ о том, что американский президент Дональд Трамп выдвинул условие своему российскому коллеге Владимиру Путину по переговорам. Ранее в медиа появилась информация, что Трамп готов к встрече только в случае контакта Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Госдеп отказался подтвердить достоверность публикаций о том, что Трамп выдвигает встречу Путина с Зеленским как обязательное условие его контактов с лидером России», — сообщили в департаменте. Слова приводит РИА Новости.
Путин и Трамп впервые с момента начала специальной военной операции достигли договоренности о проведении личных переговоров. Ожидается, что встреча может быть организована уже на следующей неделе. По словам российского лидера, переговоры, вероятнее всего, пройдут на территории Объединенных Арабских Эмиратов.