Госдеп отрицает, что Трамп выставил Владимиру Путину условие для встречи: что сказали

Государственный департамент США не стал подтверждать достоверность публикаций, в которых говорится, что американский лидер Дональд Трамп якобы выставил президенту РФ Владимиру Путину условие для встречи. В ведомстве подчеркнули, что о подобном речи не шло.
Как известно, о якобы условиях Трампа начали говорить в четверг, 7 августа. Тогда сообщалось, мол, американский лидер готов встретиться с Владимиром Путиным только после того, как тот проведет переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
Теперь же Госдеп озвучил собственную версию. Ведомство не стало подтверждать достоверность информации, содержащейся в подобных публикациях.
Напомним, не так давно раскрывались некоторые детали грядущей встречи Путина и Трампа. Тогда сообщалось, что все может состояться уже на следующей неделе.