Ричмонд
+27°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдеп отрицает, что Трамп выставил Владимиру Путину условие для встречи: что сказали

Госдеп опроверг заявления об условиях Трампа в виде встречи Путина и Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Государственный департамент США не стал подтверждать достоверность публикаций, в которых говорится, что американский лидер Дональд Трамп якобы выставил президенту РФ Владимиру Путину условие для встречи. В ведомстве подчеркнули, что о подобном речи не шло.

Как известно, о якобы условиях Трампа начали говорить в четверг, 7 августа. Тогда сообщалось, мол, американский лидер готов встретиться с Владимиром Путиным только после того, как тот проведет переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Теперь же Госдеп озвучил собственную версию. Ведомство не стало подтверждать достоверность информации, содержащейся в подобных публикациях.

Напомним, не так давно раскрывались некоторые детали грядущей встречи Путина и Трампа. Тогда сообщалось, что все может состояться уже на следующей неделе.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше