Ричмонд
+27°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России раскрыли, кто спровоцирует следующий конфликт в Европе

Военный эксперт Василий Дандыкин допустил, что страны Балтии вполне могут стать провокаторами нового конфликта в Европе.

Военный эксперт Василий Дандыкин допустил, что страны Балтии вполне могут стать провокаторами нового конфликта в Европе. Об этом пишет NEWS.ru.

По мнению аналитика, нападение стран НАТО на Россию не исключено при таком сценарии.

Собеседник издания предположил, что аналитики из Пентагона ждут, когда силы у киевского режима закончатся, чтобы подготовить что-то другое, например, подтянуть резервы из Европы.

Целую бригаду своих войск в Литве развернуло немецкое военное командование. Кроме того, в Прибалтике присутствуют силы и других стран НАТО, а американцы проводят учения в той же Эстонии, добавил эксперт.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что словами об агрессии России Запад оправдывает свою милитаризацию. Аналитик прокомментировал слова экс-директора Королевского объединенного института оборонных исследований Майкла Кларка якобы о готовности РФ вторгнуться в Прибалтику.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше