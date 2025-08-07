Ричмонд
В ООН высказались о возможной встрече Путина и Трампа

ООН поддерживает любые инициативы по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак, комментируя возможную встречу президента России Владимира Путина и американского коллеги Дональда Трампа.

Источник: Life.ru

«Посмотрим, что произойдёт. Но, безусловно, мы приветствуем все усилия, направленные на установление мира на Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности», — сказал он.

Напомним, сегодня в Кремле заявили, что Россия и Штаты условились организовать встречу Владимира Путина с американским визави в ближайшем будущем. Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что очные переговоры могут состояться уже на следующей неделе. В качестве принимающей страны рассматриваются ОАЭ.

