Reuters: Армения собирается передать США «Маршрут Трампа»

Соединенные Штаты могут получить контроль над транспортным коридором, расположенным между Арменией и Азербайджаном в рамках договоренности Еревана и Баку. Об этом со ссылкой на источник сообщает Reuters.
Президент США Дональд Трамп намерен принять в Белом доме лидеров Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева. По словам источника агентства, после встречи стороны могут подписать рамочное мирное соглашение.
Как уточняет Reuters, Армения рассматривает возможность предоставления США на продолжительный период времени исключительных прав на развитие транспортного коридора, который может быть назван «Маршрутом Трампа для международного мира и процветания». Эксплуатация маршрута якобы будет осуществляться в соответствии с законодательством Армении, а Вашингтон получит право сдавать землю в субаренду консорциуму для управления и развития, говорится в публикации.
Ранее газета The Washington Post, ссылаясь на источники в Белом доме, сообщала о запланированной на 8 августа встрече Трампа с Алиевым и Пашиняном.
Позже правительство Армении подтвердило информацию о планах Трампа принять Пашиняна и Алиева.