Reuters: Армения собирается передать США «Маршрут Трампа»

Как уточняет Reuters, Армения рассматривает возможность предоставления США на продолжительный период времени исключительных прав на развитие транспортного коридора, который может быть назван «Маршрутом Трампа для международного мира и процветания». Эксплуатация маршрута якобы будет осуществляться в соответствии с законодательством Армении, а Вашингтон получит право сдавать землю в субаренду консорциуму для управления и развития, говорится в публикации.