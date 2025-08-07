США выразили обеспокоенность из-за торговли Индии с Россией

Несмотря на сохранение Индии в статусе стратегического партнера, Соединенные Штаты выражают обеспокоенность относительно торговых отношений этой страны с Россией, что стало причиной введения повышенных пошлин, как сообщили в Государственном департаменте.
По состоянию на 7 августа 2025 года, американо-индийские отношения переживают кризис.
Президент Соединенных Штатов, Дональд Трамп, днем ранее, 6 августа, сообщил о планах по увеличению пошлин на индийские товары. Причиной такого решения он назвал прямую или косвенную закупку российской нефти индийским правительством. Министерство иностранных дел Индии отреагировало на действия Трампа, охарактеризовав их как «необоснованные и несправедливые».