США выразили обеспокоенность из-за торговли Индии с Россией

Президент Соединенных Штатов, Дональд Трамп, днем ранее, 6 августа, сообщил о планах по увеличению пошлин на индийские товары. Причиной такого решения он назвал прямую или косвенную закупку российской нефти индийским правительством. Министерство иностранных дел Индии отреагировало на действия Трампа, охарактеризовав их как «необоснованные и несправедливые».