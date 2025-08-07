Ричмонд
«Как Саакашвили, только хуже»: Захарова раскритиковала Санду на фоне приговора в отношении Гуцул

Захарова сравнила Санду с Саакашвили, говоря о приговоре главе Гагаузии Гуцул.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сравнила действующего президента Молдавии Майю Санду с бывшим главой Грузии Михаилом Саакашвили. Такое мнение дипломат выразила на фоне оглашенного приговора, вынесенного судом Молдавии в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул.

«Санду — очередной Саакашвили, только хуже», — написала Захарова в личном Telegram-канале.

Так представитель МИД России прокомментировала сообщение о том, что Гагаузия не признает приговор суда Молдавии в отношении Гуцул. Ранее Захарова также раскритиковала приговор главе Гагаузии, назвав его позором и бедой Молдавии.

Напомним, что Евгению Гуцул осудили на семь лет лишения свободы. Суд Кишинева признал политика виновной в якобы незаконном финансировании избирательной кампании 2023 года.

