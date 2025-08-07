Ричмонд
+28°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России появится «белый список» сервисов, доступных при отключении Интернета

Минцифры и операторы связи утвердили схему доступа к мобильному Интернету при ограничениях. Соответствующее решение было озвучено главой ведомства Максутом Шадаевым на полях конференции «Цифровая эволюция» в Калуге.

Источник: Life.ru

«Минцифры совместно с операторами подготовили техническую схему доступа граждан к мобильному интернету в условиях ограничений. То есть, когда происходит блокировка, по капче пользователи смогут получить доступ к белому списку массово востребованных сервисов на той же скорости», — пояснил министр.

Министр пояснил, что в «белый список» войдут популярные сервисы, включая маркетплейсы, службы доставки и такси. При ограничении доступа пользователи смогут авторизоваться через капчу для использования этих ресурсов без снижения скорости соединения.

Ранее Life.ru рассказывал о проблемах со связью во Владивостоке, где заблудившиеся китайские туристы стали массовым явлением. Всё дело в отключениях мобильного интернета, которые продолжаются уже неделю. Из сбоев связи не работают карты — путешественникам из Поднебесной помогают сориентироваться полицейские и горожане.