В России появится «белый список» сервисов, доступных при отключении Интернета

Ранее Life.ru рассказывал о проблемах со связью во Владивостоке, где заблудившиеся китайские туристы стали массовым явлением. Всё дело в отключениях мобильного интернета, которые продолжаются уже неделю. Из сбоев связи не работают карты — путешественникам из Поднебесной помогают сориентироваться полицейские и горожане.