Госдеп не стал подтверждать условие для встречи Трампа и Путина

Первый заместитель официального представителя Госдепа США Томми Пиготт отказался комментировать сообщения о том, что американский лидер Дональд Трамп готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным только при условии его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Я переадресую вас в Белый дом за деталями графика президента. Могу лишь сказать, что, как уже говорил госсекретарь, мы продолжаем тесную коммуникацию с европейскими партнерами и с Украиной», — заявил Пиготт в ходе брифинга.
Зампредставителя Госдепа отметил, что урегулирование конфликта России и Украины остается важной задачей для Соединенных Штатов. «Мы хотим усадить стороны за стол переговоров и наконец увидеть прекращение огня и длительный мир», — добавил он.
О том, что согласие российского лидера на встречу с украинским президентом является условием для встречи Путина и Трампа, первым сообщило издание The New York Post. Следом аналогичные сообщения распространили The Washington Post, Politico и Bloomberg. Путин говорил, что не возражает против встречи с Зеленским при «определенных условиях», но до этого «пока далеко».
Возможность встречи с Путиным американский президент допустил, комментируя визит своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву 6 августа. По словам Трампа, он расценивает как хорошие шансы на встречу с российским президентом, а в перспективе — и на саммит с участием Зеленского. Он также добавил, что появились «очень хорошие шансы» достичь соглашения по урегулированию на Украине.
Сегодня, 7 августа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США достигли договоренности о проведении встречи президентов. Точных дат он не назвал, но отметил, что ориентир — следующая неделя. Путин назвал одной из подходящих для встречи стран ОАЭ.