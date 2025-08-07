Госдеп не стал подтверждать условие для встречи Трампа и Путина

Возможность встречи с Путиным американский президент допустил, комментируя визит своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву 6 августа. По словам Трампа, он расценивает как хорошие шансы на встречу с российским президентом, а в перспективе — и на саммит с участием Зеленского. Он также добавил, что появились «очень хорошие шансы» достичь соглашения по урегулированию на Украине.