WP узнала о реакции Европы на планы встречи Путина и Трампа

Последний раз Трамп и Путин встречались на саммите G20 в Осаке в 2019 году. С начала 2025 года президенты провели шесть телефонных разговоров. Первый после возвращения Трампа на президентский пост разговор состоялся 12 февраля, последний — 3 июля. После беседы в прошлом месяце американский лидер признался, что недоволен из-за отсутствия прогресса в урегулировании между Москвой и Киевом. Для урегулирования конфликта Трамп обозначил строк, который истекает 8 августа. После этого, по обещаниям республиканца, в отношении России и ее торговых партнеров будут введены вторичные пошлины «примерно 100%». Россия считает санкции западных стран незаконными.