WP узнала о реакции Европы на планы встречи Путина и Трампа

Европейские чиновники были растеряны из-за новостей о планах встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает The Washington Post со ссылкой на источник среди европейских чиновников.
«Несмотря на все свои заявления, Трамп не оказал ни малейшего давления на Путина. До сих пор. Ноль, ничего», — сказал собеседник издания.
Возможность встречи с Путиным американский президент допустил после визита его спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву 6 августа. Трамп заявил, что расценивает как хорошие шансы на встречу с российским президентом, а в перспективе — и на саммит с участием президента Украины Владимира Зеленского. Он также добавил, что появились «очень хорошие шансы» достичь соглашения по урегулированию на Украине.
На следующий день, 7 августа, Кремль объявил, что Россия и США договорились о встрече двух лидеров. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, она пройдет в ближайшие дни — ориентиром обозначена следующая неделя. Ушаков отметил, что место проведения встречи также согласовано, но о нем объявят «несколько позже». Путин говорил, что одним из подходящих мест для встречи с Трампом может стать ОАЭ.
При этом The New York Post со ссылкой на источник в Белом доме сообщила, что встреча Трампа и Путина может состояться только если российский президент согласится на переговоры с Владимиром Зеленским. Госдеп не подтвердил и не опроверг эту информацию. Источник The Washington Post назвал аналогичное обстоятельство.
Путин говорил, что для такой встречи должны быть созданы «определенные условия», но до этого «пока далеко». «Я уже говорил неоднократно, что я ничего в целом не имею против, это возможно», — добавил российский президент.
Последний раз Трамп и Путин встречались на саммите G20 в Осаке в 2019 году. С начала 2025 года президенты провели шесть телефонных разговоров. Первый после возвращения Трампа на президентский пост разговор состоялся 12 февраля, последний — 3 июля. После беседы в прошлом месяце американский лидер признался, что недоволен из-за отсутствия прогресса в урегулировании между Москвой и Киевом. Для урегулирования конфликта Трамп обозначил строк, который истекает 8 августа. После этого, по обещаниям республиканца, в отношении России и ее торговых партнеров будут введены вторичные пошлины «примерно 100%». Россия считает санкции западных стран незаконными.