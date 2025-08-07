Президент ОАЭ Аль Нахайян на русском языке прокомментировал встречу с Путиным

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на русском языке прокомментировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле. Соответствующая публикация появилась в его социальных сетях в четверг, 7 августа.
— Сегодня встретился с президентом Владимиром Путиным в Москве, где мы обсудили стратегическое партнерство между ОАЭ и РФ и возможности его развития на благо наших стран, — говорится в публикации.
Отдельно Аль Нахайян отметил готовность Эмиратов к укреплению международного сотрудничества для преодоления глобальных проблем.
О том, что Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян приехал на территорию Кремля, стало известно утром того же дня.
Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим 6 августа прибыл с кортежем в Кремль, где провел встречу с Владимиром Путиным. Главы государств поговорили о развитии двухсторонних отношений, а также обсудили наиболее актуальные международные и региональные вопросы.
Представители Кремля также подтвердили, что Путин встретился со Стивом Уиткоффом, спецпосланником американского президента Дональда Трампа. Переговоры президента России и дипломата продлились около трех часов.