Госдеп высказался об одном условии, которое Трамп требует от Путина

В Госдепартаменте США не ответил на вопрос журналистки, требует ли глава Белого дома Дональда Трамп от президента России Владимира Путина встречи с Владимиром Зеленским и выставляет ли это в качестве условия своей встречи с российским лидером.
Заместитель спикера ведомства Томми Пигот перенаправил журналиста в Белый дом за деталями графика Трампа. Он также подчеркнул, что США продолжают тесно взаимодействовать с европейскими союзниками и Украиной.
Пигот назвал конечной целью Вашингтона завершение конфликта, переговоры и достижение долгого и прочного мира.
Ранее ряд американских СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщили о существовании такого условия.
В Кремле официально заявляли, что готовится лишь прямая встреча Путина и Трампа без Зеленского. В Белом доме этих заявлений не опровергали.
Также ранее советник Зеленского по коммуникации Дмитрий Литвин опроверг информацию издания Onet о предложениях по перемирию.
