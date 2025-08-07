Захарова сравнила Санду с Саакашвили после приговора главе Гагаузии Гуцул

«Санду — очередной Саакашвили, только хуже», — написала Захарова в своём Telegram-канале, комментируя сообщение о резолюции парламента Гагаузии.
Напомним, 5 августа, районный суд Кишинёва приговорил Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы. Суд признал её виновной в финансировании запрещённой партии «Шор». Гуцул назвала это решение политически мотивированным и подтвердила намерение обжаловать приговор. Она также обвинила президента Майю Санду в репрессиях против оппозиции.
Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.Читать дальше