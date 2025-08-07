ООН приветствовала предстоящую встречу Путина и Трампа по урегулированию в Украине

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу в ближайшие дни. Следующая неделя была обозначена как ориентир для переговоров лидеров двух стран. Отмечалось, что место проведения встречи Путина и Трампа уже согласовано, оно будет оглашено позднее. -0-