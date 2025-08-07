Ричмонд
ООН приветствовала предстоящую встречу Путина и Трампа по урегулированию в Украине

В офисе ООН отметили, что приветствуют любые усилия, направленные на урегулирование конфликта. Организация будет внимательно следить за событиями, которые будут происходить вокруг ситуации в Украине.

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ООН приветствует будущую встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по урегулированию конфликта в Украине. Об этом заявил заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак, сообщает ТАСС.

«Мы приветствуем все усилия, направленные на установление мира в Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности», — отметил представитель всемирной организации.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу в ближайшие дни. Следующая неделя была обозначена как ориентир для переговоров лидеров двух стран. Отмечалось, что место проведения встречи Путина и Трампа уже согласовано, оно будет оглашено позднее. -0-

