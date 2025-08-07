США продолжают обсуждать с Европой урегулирование украинского конфликта

США продолжают обсуждать вопрос урегулирования украинского конфликта с европейскими партнерами, заявил заместитель официального представителя Госдепартамента Томми Пиготт.
«Мы находимся в продолжающихся коммуникациях с нашими партнерами в Европе, продолжающихся коммуникациях с Украиной», — приводит РИА Новости слова Томми Пиготта.
Он добавил, что конечная цель заключается в привлечении всех сторон к переговорам, завершении конфликта, прекращении огня и установлении длительного мира.
Ранее Владимир Путин сообщил, что Москва заинтересована в скорейшем завершении конфликта на Украине. Он отметил, что страна предпочитает мирное урегулирование ситуации.