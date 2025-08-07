Индийские заводы внезапно перестали покупать российскую нефть: что происходит

Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы внезапно приостановили процесс приобретения российской нефти. Они пропустят грядущий цикл закупок на фоне пошлин со стороны США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Как отмечает издание, власти Индии не давали государственным заводам каких-либо указаний насчет российской нефти. В частности, не говорили им останавливать закупки. Тем не менее, приостановка все же случилась. Причем по инициативе самих предприятий.
«Компании Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum планируют пропустить разовые закупки (российской — ред.) нефти в предстоящем цикле до получения четких указаний правительства», — пишет Bloomberg.
Подчеркивается, что ситуация напрямую связана с последними действиями США. Вашингтон, как известно, недавно ввел пошлины в отношении Индии. Они составили сразу 25%. Таким образом американский лидер Дональд Трамп хотел «наказать» страну за сотрудничество с Россией.
В свою очередь, о пошлинах США в отношении Индии высказался военкор KP.RU Александр Коц. Он подчеркнул, что на данный момент Дели проходит полноценный «экзамен на суверенитет». И нет никаких предпосылок к сдаче индийской стороны.