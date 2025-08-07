Ричмонд
+28°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдепе не подтвердили, что Трамп выставил условия для встречи с Путиным

Госдепартамент США воздержался от комментариев по поводу условий американского лидера Дональда Трампа для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Первый заместитель официального представителя ведомства Томми Пиготт предложил обращаться за уточнениями в Белый дом.

Источник: Life.ru

«Я переадресую вас в Белый дом за деталями графика президента. Могу лишь сказать, что, как уже говорил госсекретарь, мы продолжаем тесную коммуникацию с европейскими партнёрами и с Украиной», — сказал он.

Напомним, 7 августа в Кремле сообщили, что между Москвой и Вашингтоном достигнута договорённость об организации встречи Владимира Путина с его американским коллегой. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, очные переговоры могут пройти уже на следующей неделе. Также известно, что в качестве страны, где такая встреча может пройти, рассматриваются Объединённые Арабские Эмираты. При этом СМИ писали, что для переговоров Трампа с Путиным якобы необходима встреча президента России с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше