Солдат из Техаса пытался передать России секреты танков Abrams

Ранее в Крыму ФСБ задержала жителя Феодосии, подозреваемого в сотрудничестве с украинской разведкой. По данным антитеррористической комиссии, он передавал сведения о военных объектах, расположении систем ПВО и инфраструктуре порта Феодосии. Мужчина сам связался со спецслужбами Украины и, по его признанию, из-за несогласия с СВО отправлял данные о движении грузов в акватории. В отношении него возбуждено дело о государственной измене, ему грозит до пожизненного срока.