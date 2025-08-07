Солдат из Техаса пытался передать России секреты танков Abrams

22-летний Тейлор Адам Ли, служивший на базе Форт-Блисс в Техасе, контактировал с человеком, которого считал агентом российской разведки. Подозреваемый предложил свои услуги в обмен на российское гражданство и передал конфиденциальные материалы, отмечается в материалах следствия.
По данным обвинения, военный скопировал на SD-карту техническую документацию по танкам M1A2 Abrams и попытался вывезти с базы комплектующие. Суд оставил его под стражей без права на залог по статьям о шпионаже и нарушении экспортного контроля.
Ранее в Крыму ФСБ задержала жителя Феодосии, подозреваемого в сотрудничестве с украинской разведкой. По данным антитеррористической комиссии, он передавал сведения о военных объектах, расположении систем ПВО и инфраструктуре порта Феодосии. Мужчина сам связался со спецслужбами Украины и, по его признанию, из-за несогласия с СВО отправлял данные о движении грузов в акватории. В отношении него возбуждено дело о государственной измене, ему грозит до пожизненного срока.