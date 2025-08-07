Ричмонд
WP: ЕС разочарован отсутствием жесткости со стороны Трампа в отношении РФ

Трамп не оказал ни малейшего давления на Путина, сообщил WP высокопоставленный европейский чиновник.

Источник: Аргументы и факты

Европейские политики разочарованы тем, что американский лидер Дональд Трамп не проявил достаточной жесткости в отношении России. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP), ссылаясь на собственные источники.

Как заявил изданию высокопоставленный европейский чиновник, руководители стран ЕС были обескуражены намерением президента США провести личную встречу с главой РФ Владимиром Путиным.

«Несмотря на все эти заявления, Трамп не оказал ни малейшего давления на Путина. И тем не менее. Ноль, точка», — сказал он в беседе с WP.

Напомним, Трамп анонсировал введение вторичных ограничительных мер в отношении государств, поддерживающих торговые связи с РФ. В то же время он уклонился от прямого ответа на вопрос о возможных санкциях против Москвы, отметив, что Вашингтон движется в этом направлении.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Армения собирается передать США «Маршрут Трампа».

