Ричмонд
+26°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон провел телефонный разговор с европейскими лидерами и Зеленским

ПАРИЖ, 7 авг — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что провел разговор с несколькими европейскими лидерами и Владимиром Зеленским «после событий последних часов».

Источник: AP 2024

В четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия и США договорились о встрече российского лидера Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка.

«У меня была долгая беседа с Зеленским и несколькими европейскими лидерами после событий последних часов», — написал Макрон в соцсети X.

Ранее кабмин ФРГ сообщил, что канцлер Германии Фридрих Мерц созвонился с Зеленским, они обсудили «текущее развитие событий», последовавшее за встречей спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с Путиным.

Президент РФ в среду принял в Кремле спецпосланника президента США. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента. В Москве подтвердили, что Уиткофф затрагивал тему возможной трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского.

Встреча президентов РФ и США состоится, ориентировочно, на следующей неделе, сообщил позже Ушаков.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше