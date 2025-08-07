Макрон провел телефонный разговор с европейскими лидерами и Зеленским

В четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия и США договорились о встрече российского лидера Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка.
«У меня была долгая беседа с Зеленским и несколькими европейскими лидерами после событий последних часов», — написал Макрон в соцсети X.
Ранее кабмин ФРГ сообщил, что канцлер Германии Фридрих Мерц созвонился с Зеленским, они обсудили «текущее развитие событий», последовавшее за встречей спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с Путиным.
Президент РФ в среду принял в Кремле спецпосланника президента США. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента. В Москве подтвердили, что Уиткофф затрагивал тему возможной трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского.
Встреча президентов РФ и США состоится, ориентировочно, на следующей неделе, сообщил позже Ушаков.