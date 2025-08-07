Президент ОАЭ заговорил на русском после трехчасовой встречи с Путиным

Политики беседовали несколько часов.
Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян по итогам переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил о приверженности своей страны укреплению международного сотрудничества. Об этом шейх сообщил 7 августа на своей странице в социальной сети X, опубликовав сообщение на русском языке.
«Сегодня я встретился с президентом Путиным в Москве, где мы обсудили стратегическое партнерство между ОАЭ и РФ и возможности его развития… Эмираты привержены стремлению укреплять международное сотрудничество для преодоления глобальных вызовов и достижения мира, стабильности и процветания на региональном и международном уровнях на благо всех стран и народов», — написал Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Его публикация также размещена на арабском и английском языках.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВстреча Путина с президентом ОАЭ продлилась около 3,5 часов.
Официальный визит президента ОАЭ в Россию продолжался около трех с половиной часов. В ходе встречи лидеры обсудили широкий спектр тем, включая экономическое взаимодействие между странами и ситуацию на Ближнем Востоке. По информации российских СМИ, Владимир Путин по итогам переговоров отметил, что Объединенные Арабские Эмираты рассматриваются как возможная площадка для его будущей встречи с президентом США Дональдом Трампом.