Ричмонд
+28°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент ОАЭ заговорил на русском после трехчасовой встречи с Путиным

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян по итогам переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил о приверженности своей страны укреплению международного сотрудничества. Об этом шейх сообщил 7 августа на своей странице в социальной сети X, опубликовав сообщение на русском языке.

Политики беседовали несколько часов.

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян по итогам переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил о приверженности своей страны укреплению международного сотрудничества. Об этом шейх сообщил 7 августа на своей странице в социальной сети X, опубликовав сообщение на русском языке.

«Сегодня я встретился с президентом Путиным в Москве, где мы обсудили стратегическое партнерство между ОАЭ и РФ и возможности его развития… Эмираты привержены стремлению укреплять международное сотрудничество для преодоления глобальных вызовов и достижения мира, стабильности и процветания на региональном и международном уровнях на благо всех стран и народов», — написал Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Его публикация также размещена на арабском и английском языках.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВстреча Путина с президентом ОАЭ продлилась около 3,5 часов.

Официальный визит президента ОАЭ в Россию продолжался около трех с половиной часов. В ходе встречи лидеры обсудили широкий спектр тем, включая экономическое взаимодействие между странами и ситуацию на Ближнем Востоке. По информации российских СМИ, Владимир Путин по итогам переговоров отметил, что Объединенные Арабские Эмираты рассматриваются как возможная площадка для его будущей встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше