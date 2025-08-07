Президент ОАЭ заговорил на русском после трехчасовой встречи с Путиным

«Сегодня я встретился с президентом Путиным в Москве, где мы обсудили стратегическое партнерство между ОАЭ и РФ и возможности его развития… Эмираты привержены стремлению укреплять международное сотрудничество для преодоления глобальных вызовов и достижения мира, стабильности и процветания на региональном и международном уровнях на благо всех стран и народов», — написал Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Его публикация также размещена на арабском и английском языках.