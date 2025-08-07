Лавров и Фидан обсудили украинский конфликт по телефону

«Министры обсудили ситуацию, складывающуюся в контексте происходящего вокруг Украины», — сообщила пресс-служба МИД РФ.
По итогам беседы стороны договорились поддерживать регулярные контакты. Другие детали обсуждения не уточняются.
Ранее Сергей Лавров отметил, что переговоры между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине приносят пользу и дают результаты. По его словам, возобновление прямого диалога с нынешней американской администрацией соответствует нормам дипломатической практики, а его отсутствие при экс-президенте США Джо Байдене противоречило здравому смыслу.
Напомним, 23 июля прошел третий раунд переговоров между Россией и Украиной в формате закрытых консультаций. Перед началом основных обсуждений состоялась личная встреча глав делегаций — Владимира Мединского и Рустема Умерова. По итогам переговоров российский представитель выступил с официальным заявлением, полная видеозапись которого была опубликована на сайте Life.ru.