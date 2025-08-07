Захарова раскритиковала Киев за отказ принимать пленных солдат ВСУ

«Пан президент, мы вас выбирали, чтоб Вы заботились о всех украинцах, почему же Вы выбираете не всех, а особых — этого хочу, этого не хочу? Вы часто говорите, надо менять всех на всех. Так отдайте всех российских военнопленных и заберите из плена равное количество наших. Это будет честнее, чем выбирать по 50−100 “особых” человек в месяц. Нас здесь тысячи!» — говорится в обращении.